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Уже не "спецоперация", а "народная война". У путина подготовили методичку о войне и мобилизации

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Новые методички для российских СМИ

Уже не "спецоперация", а "народная война". У путина подготовили методичку о войне и мобилизации

фото из свободных источников

Новина українською

Государственные и провластные СМИ в России получили методичку о том, как нужно освещать частичную мобилизацию. Ее подготовили в администрации президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

"В документе говорится, что Россия побеждала в войнах "только всем миром" - и только когда ее жители считали, что идет "война народная", - говорится в материале.

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Поэтому россиянам планируют донести главный тезис, что "народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО". Поскольку, по утверждению Кремля, альянс намерен "расчленить и ограбить" Россию.

"Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать все бремя ответственности на контрактников и народные милиции Донбасса, линия фронта составляет более 1000 километров, русских солдат и русских людей убивают из натовского оружия натовские наемники и террористы киевского режима", - именно такими тезисами планируют убеждать. необходимости проведения мобилизации

Также в методиках существует информация, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. Поэтому, донося до обычных россиян такие тезисы, планируется погасить уровень недовольства мобилизацией.

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В статье: война с Россией
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