Залужный: Наша победа над россией не будет финалом
Победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне
Фото: facebook.com/CinCAFU
Победа Украины в действующей войне против Российской Федерации не завершит боевые действия между странами.
Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Time.
"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне", - заявил Залужный.
По его словам, Украина готовилась к вероятному нападению российских войск в феврале, в частности, при помощи военных учений. В ходе тренировок были обнаружены трещины в обороне нашей страны. При этом украинские командиры не достаточно серьезно воспринимали обучение военных.
"Я целый час кричал. Я объяснил им, что если они не смогут это сделать, последствия будут стоить жизни не только нам, но и нашей стране", - рассказал генерал.
Также он добавил, что в ходе подготовки к возможной полномасштабной войне техника и оружие были перемещены со своих баз.
"Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, жжем траву, смотрим телевизор и пишем в Facebook", - отметил Залужный.
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