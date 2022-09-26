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Зозуля: Когда в стране война, я не могу играть

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Форвард занят помощью ВСУ

Зозуля: Когда в стране война, я не могу играть

Фото: Facebook

Новина українською

Украинский форвард Роман Зозуля дал понять, что в ближайшее время он не собирается возобновлять игровую карьеру, так как игрок занимается помощью украинской армии в войне против россии.

"Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас я не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть.

Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине.

Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", - сказал Зозуля.

Напомним, что последние сезоны Зозуля выступал в Испании. Сейчас Роман занят проектом Футбольный Байрактар.

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В статье: Роман Зозуля война с Россией
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Источник:
Радио НВ

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