Зозуля: Когда в стране война, я не могу играть

Украинский форвард Роман Зозуля дал понять, что в ближайшее время он не собирается возобновлять игровую карьеру, так как игрок занимается помощью украинской армии в войне против россии.

"Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас я не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть.

Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине.

Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", - сказал Зозуля.