Зозуля: Когда в стране война, я не могу играть
Форвард занят помощью ВСУ
Фото: Facebook
Украинский форвард Роман Зозуля дал понять, что в ближайшее время он не собирается возобновлять игровую карьеру, так как игрок занимается помощью украинской армии в войне против россии.
"Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас я не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть.
Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине.
Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", - сказал Зозуля.
Напомним, что последние сезоны Зозуля выступал в Испании. Сейчас Роман занят проектом
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