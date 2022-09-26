Подоляк: Сегодня Украина не вынуждена объявлять дополнительную мобилизацию
Уже созданы резервы через систему территориальной обороны
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Украина уже создала резервы и не будет объявлять дополнительную мобилизацию на фоне того, что в России объявлена "частичная" мобилизация. Об этом в интервью немецкому изданию Tagesschau сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Его спросили: не должна ли Украина, так же как и Россия, продолжить мобилизацию.
"В отличие от Российской Федерации, мы прагматичная страна — и смотрим на математику войны. Мы точно знаем, где и сколько человек должно быть. Мы принимаем во внимание подготовку и моральный дух. Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Сегодня мы не вынуждены объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", – сказал Подоляк.
Он также отметил, что у Украины сейчас "не так много потерь с военной стороны по сравнению с Российской Федерацией".
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