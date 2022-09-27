Сплошные разрушения. Ночью россияне обстреляли Николаев, Никополь и Запорожье
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Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам, есть попадания в разных районах города. Пока известно о повреждениях жилых домов и магазинов, а также сети водопровода, как сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Ночь под залповым огнем реактивных снарядов и тяжелой артиллерией в Днепропетровской области. россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, людей не задело. В Никополе повреждено 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. В Марганце изуродовано 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся. С пламенем пожарные справились. В Красногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.
Оккупанты обстреляли Запорожье, ракеты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. В результате обстрела произошел пожар, есть пострадавшие, уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
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