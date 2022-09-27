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Танки, БПЛА и под сотню россиян. Результаты работы ВСУ на юге Украины за сутки 26 сентября

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Оккупанты вернутся домой в черных пакетах

Танки, БПЛА и под сотню россиян. Результаты работы ВСУ на юге Украины за сутки 26 сентября

Генштаб ВСУ

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Из отчета ОК "Юг" по состоянию на утро 27.09.22 потери врага на Южном направлении составили: личного состава орков 77 единиц, 6 танков, 5 гаубиц, 3 ЗРК "Панцирь-С1", 14 единиц авто-бронетехники. Также был уничтожен вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10".

В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 сосредоточения вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. Одна баржа в районе Херсона у орков отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра.

В Мелитополе уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники, и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранено более 50 орков. В Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков "Урал".

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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