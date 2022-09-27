Снова более полутысячи убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом понедельника, 26 сентября.

За минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 550 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф сейчас составляют около 57750 человек.

Также за сутки было уничтожено 80 единиц техники, в том числе 16 танков и один самолет. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Потери россиян в технике: