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россия провела срочную закупку препаратов йодида калия

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На 5 миллионов фублей

россия провела срочную закупку препаратов йодида калия

ЕИС Закупки

Новина українською

На российском портале т.н. "единой информационной системы в сфере закупок" появилась позиция на приобретение калия йодида на сумму почти в пять миллионов рублей.

Поставка калия йодида предназначена для нужд "ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА россии". Сумма закупки составляет 4 850 000 рублей. Заявка размещена 16 сентября текущего года и редактировалась 26 сентября. Йодид калия принимается при угрозе ядерного заражения. В этом случае каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата. Доза для детей до двух лет составляет 40 мг.

ФМБА россии обеспечивает радиационную, химическую, биологическую безопасность оркостана и его населения. Напомним, ранее российский фюрер заявил, что при угрозе территориальной целостности рф использует все средства обороны, намекая на ядерное оружие.

Читайте также"Это не блеф". путин заявил, что при угрозе территориальной целостности рф использует "все средства"

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В статье: война с Россией
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