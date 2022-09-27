На российском портале т.н. "единой информационной системы в сфере закупок" появилась позиция на приобретение калия йодида на сумму почти в пять миллионов рублей.

Поставка калия йодида предназначена для нужд "ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА россии". Сумма закупки составляет 4 850 000 рублей. Заявка размещена 16 сентября текущего года и редактировалась 26 сентября. Йодид калия принимается при угрозе ядерного заражения. В этом случае каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата. Доза для детей до двух лет составляет 40 мг.

ФМБА россии обеспечивает радиационную, химическую, биологическую безопасность оркостана и его населения. Напомним, ранее российский фюрер заявил, что при угрозе территориальной целостности рф использует все средства обороны, намекая на ядерное оружие.