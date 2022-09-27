ВСУ уничтожили три иранских беспилотника Shahed-136, которые утром летели на Николаевщину
Смертоносные птицы ликвидированы
Генштаб ЗСУ
Противовоздушная оборона ВМС ВСУ утром 27 сентября уничтожила три иранских беспилотника-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.
"Около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали Николаевщину. Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам и боеприпасам дронов-камикаде".
Shahed 136 – дрон-камикадзе, сделанный Ираном. Дальность полета 2000 км. Этот БПЛА ничего не разведывает, не возвращается к месту старта, он одноразовый и предназначен для поражения наземных целей.
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