ВСУ уничтожили три иранских беспилотника Shahed-136, которые утром летели на Николаевщину

Противовоздушная оборона ВМС ВСУ утром 27 сентября уничтожила три иранских беспилотника-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

"Около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали Николаевщину. Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам и боеприпасам дронов-камикаде".

Shahed 136 – дрон-камикадзе, сделанный Ираном. Дальность полета 2000 км. Этот БПЛА ничего не разведывает, не возвращается к месту старта, он одноразовый и предназначен для поражения наземных целей.