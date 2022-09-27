Генштаб сообщил о напряженной ситуации на ЗАЭС и полностью закрытой Херсонской области
Из-за проклятых нелюдей
ЭнергоАТОМ
Генштаб сообщает, что на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Об этом говорится в утренней сводке в Facebook по состоянию на вторник, 27 сентября.
Сотрудники крупнейшей атомной электростанции в Европе не хотят сотрудничать с оккупантами и пытаются уехать с временно захваченных территорий.
При этом оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.
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