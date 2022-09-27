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Генштаб сообщил о напряженной ситуации на ЗАЭС и полностью закрытой Херсонской области

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Из-за проклятых нелюдей

Генштаб сообщил о напряженной ситуации на ЗАЭС и полностью закрытой Херсонской области

ЭнергоАТОМ

Новина українською

Генштаб сообщает, что на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Об этом говорится в утренней сводке в Facebook по состоянию на вторник, 27 сентября.

Сотрудники крупнейшей атомной электростанции в Европе не хотят сотрудничать с оккупантами и пытаются уехать с временно захваченных территорий.

При этом оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

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В статье: война с Россией ЗАЭС Генштаб ЗСУ
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