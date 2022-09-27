Генштаб сообщил о напряженной ситуации на ЗАЭС и полностью закрытой Херсонской области

Генштаб сообщает, что на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Об этом говорится в утренней сводке в Facebook по состоянию на вторник, 27 сентября.

Сотрудники крупнейшей атомной электростанции в Европе не хотят сотрудничать с оккупантами и пытаются уехать с временно захваченных территорий.

При этом оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.