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россияне обстреляли ракетами освобожденный Купянск

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Массированная атака

россияне обстреляли ракетами освобожденный Купянск

Тимошенко Телеграм-канал

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В Купянске из-за ракетных обстрелов российских орков горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Никаких военных объектов на месте попаданий нет. В результате вражеской атаки 5 человек получили ранения. Все они жители Купянского района. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Освобожденная Харьковщина не дает покоя оккупантам. На видео видно, куда целятся оккупанты и к чему привели эти обстрелы. Никаких военных объектов. Убежали. А теперь еще и подло уничтожают гражданское население".

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг массированно обстрелял населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины.

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В статье: война с Россией Кирилл Тимошенко Олег Синегубов
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