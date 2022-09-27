россияне обстреляли ракетами освобожденный Купянск
Массированная атака
Тимошенко Телеграм-канал
В Купянске из-за ракетных обстрелов российских орков горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Никаких военных объектов на месте попаданий нет. В результате вражеской атаки 5 человек получили ранения. Все они жители Купянского района. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Освобожденная Харьковщина не дает покоя оккупантам. На видео видно, куда целятся оккупанты и к чему привели эти обстрелы. Никаких военных объектов. Убежали. А теперь еще и подло уничтожают гражданское население".
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг массированно обстрелял населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины.
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