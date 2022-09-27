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Харьковская ОВА подтвердила освобождение стратегически важного поселка Купянск-Узловой

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Харьковская ОВА подтвердила освобождение стратегически важного поселка Купянск-Узловой

Kriegsforscher Twitter

Новина українською

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ освободили поселок Купянск-Узловой, в котором расположен большой железнодорожный узел. Об этом он сказал в эфире украинского национального телемарафона.

Для россиян в Харьковской области было несколько принципиальных и важных направлений, через которые они направляли свою технику на территорию Донецкой и Луганской областей. Это был Изюм, а также Купянск-Узловой – одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковщины.

"С первых часов полномасштабной войны он был оккупирован, и враг его достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ отбили этот населенный пункт и полностью фактически контролируют его сейчас", – объяснил Синегубов.

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Он уточнил, что освобождение территорий на данный момент происходит очень тяжело, потому что враг пытается перегруппироваться. Еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными.

Стоит отметить, что об освобождении Купянска-Узлового сообщил в Твиттере разведчик ВСУ с ником Kriegsforscher.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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