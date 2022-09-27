Харьковская ОВА подтвердила освобождение стратегически важного поселка Купянск-Узловой
Название говорит само за себя
Kriegsforscher Twitter
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ освободили поселок Купянск-Узловой, в котором расположен большой железнодорожный узел. Об этом он сказал в эфире украинского национального телемарафона.
Для россиян в Харьковской области было несколько принципиальных и важных направлений, через которые они направляли свою технику на территорию Донецкой и Луганской областей. Это был Изюм, а также Купянск-Узловой – одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковщины.
"С первых часов полномасштабной войны он был оккупирован, и враг его достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ отбили этот населенный пункт и полностью фактически контролируют его сейчас", – объяснил Синегубов.
Он уточнил, что освобождение территорий на данный момент происходит очень тяжело, потому что враг пытается перегруппироваться. Еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными.
Стоит отметить, что об освобождении Купянска-Узлового сообщил в Твиттере разведчик ВСУ с ником Kriegsforscher.
Today is a good day.— Kriegsforscher (@OSINTua) September 26, 2022
Куп’янськ-Вузлова is fully liberated.
Wait for 3 trophy T-90A, a couple of destroyed T-80BV, BMP-3, BTR-82A etc. pic.twitter.com/urrhCKfVpD
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