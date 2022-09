Харьковская ОВА подтвердила освобождение стратегически важного поселка Купянск-Узловой

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ освободили поселок Купянск-Узловой, в котором расположен большой железнодорожный узел. Об этом он сказал в эфире украинского национального телемарафона.

Для россиян в Харьковской области было несколько принципиальных и важных направлений, через которые они направляли свою технику на территорию Донецкой и Луганской областей. Это был Изюм, а также Купянск-Узловой – одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковщины.

Он уточнил, что освобождение территорий на данный момент происходит очень тяжело, потому что враг пытается перегруппироваться. Еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными.

Стоит отметить, что об освобождении Купянска-Узлового сообщил в Твиттере разведчик ВСУ с ником Kriegsforscher.

Today is a good day.



Куп’янськ-Вузлова is fully liberated.



Wait for 3 trophy T-90A, a couple of destroyed T-80BV, BMP-3, BTR-82A etc. pic.twitter.com/urrhCKfVpD