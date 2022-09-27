"Качество, а не количество". В Офисе президента сказали, что доп. мобилизация в Украине – возможна

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что вопрос дополнительной мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте и того, какой эффект будет иметь мобилизация в россии. Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Безусловно, математику войны мы гораздо лучше понимаем, чем наши оппоненты. Поэтому практически с первых дней активно формировали свои резервы, структурировали через ТРО свои кадровые возможности, активно договаривались о тренинговых центрах в том числе с нашими партнерами. Но война – это, разумеется, постоянный процесс уточнений, оперативно-тактических изменений, дополнительных логистических действий".

"Поэтому, во-первых, в отличие от россиян, которые будут опять же отправлять на поле боя массу неподготовленного резерва, чтобы показать количество, нам гораздо важнее иметь качественно подготовленных специалистов. Потому что это война не стрелкового типа, а тяжелой артиллерии, сложной техники, специального программного обеспечения. Поэтому сегодня важно иметь именно специалистов, чем мы занимаемся вместе с партнерами. Качество, а не количество".

"И во вторых, мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в россии. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уж именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны. … Поэтому еще раз повторю: важно не просто механически говорить о мобилизации, о ее дополнительном проведении. Гораздо лучше, понимая принципы войны, делать ставку на подготовку именно качественных специалистов, что существенно важнее в современной войне".