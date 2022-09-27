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Ермак: Европейский Союз обсуждает отключение от SWIFT Газпромбанка и еще трех банков рф

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Ермак: Европейский Союз обсуждает отключение от SWIFT Газпромбанка и еще трех банков рф

фото из свободных источников

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Европейский Союз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT четырех российских банков, об этом сообщил председатель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сообщается, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT еще четырех российских банков: Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Газпромбанк занимается расчетами за экспорт российского газа. Группа Макфола-Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле".

ЕС еще 2 марта одобрил отключение 7 российских банков от электронных систем обмена информацией о платежах SWIFT. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в июне призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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