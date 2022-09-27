Ермак: Европейский Союз обсуждает отключение от SWIFT Газпромбанка и еще трех банков рф

Европейский Союз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT четырех российских банков, об этом сообщил председатель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сообщается, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT еще четырех российских банков: Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Газпромбанк занимается расчетами за экспорт российского газа. Группа Макфола-Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле".

ЕС еще 2 марта одобрил отключение 7 российских банков от электронных систем обмена информацией о платежах SWIFT. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в июне призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT.