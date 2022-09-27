Ермак: Европейский Союз обсуждает отключение от SWIFT Газпромбанка и еще трех банков рф
Важные новости
фото из свободных источников
Европейский Союз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT четырех российских банков, об этом сообщил председатель Офиса президента Андрей Ермак.
"Сообщается, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT еще четырех российских банков: Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Газпромбанк занимается расчетами за экспорт российского газа. Группа Макфола-Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле".
ЕС еще 2 марта одобрил отключение 7 российских банков от электронных систем обмена информацией о платежах SWIFT. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в июне призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT.
Популярное сейчас
- Остросюжетное шоу. Англия – Германия 3:3. Обзор матча 6-го тура Лиги наций и видео голов
- россия провела срочную закупку препаратов йодида калия
- Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет