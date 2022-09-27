Оккупанты начали "мобилизовать" людей в Мариуполе

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе начали "мобилизацию".

Об этом сообщает горсовет.

"Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат. Решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав России согласно результатам псевдореферендума, который проведен для галочки.

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Скрытая мобилизация продолжалась в городе давно. Мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе. В результате фейкового референдума – это будут делать открыто. Ведь ключевое, что нужно россиянам – новое пушечное мясо, чтобы прикрыть свои позиции, которые они сдают из-за контрнаступления ВСУ", - говорится в сообщении.

Городские власти призывают мариупольцев выезжать из оккупированного города.