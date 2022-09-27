На "Северном потоке" повреждены сразу три нитки газопровода
На газопроводах СП-1 и СП-2 зафиксированы в общей сложности три утечки
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В ночь на понедельник в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления.
Об этом сообщили немецкие медиа со ссылкой на агентство DPA.
Отмечается, что в трубе А была обнаружена потеря давления, о чем немедленно были проинформированы ответственные военно-морские органы власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, сообщил представитель оператора газопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек. Пока неизвестно, что стало причиной падения давления.
Лиссек заявил агентству, что "где-то должна быть дыра, только никто не знает, где". Не исключено, что газ проникает в прибрежную зону.
"Диспетчеры центра управления Северного потока-1 зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — говорится в сообщении.
В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.
Напомним, газопровод Северный поток-2, который так и не был введен в эксплуатацию, разгерметизировался в исключительной экономической зоне Дании 26 сентября, заявила Nord Stream 2 AG.
В то же время, газопровод Северный поток-1 после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй.
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