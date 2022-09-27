  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На "Северном потоке" повреждены сразу три нитки газопровода
В тренде

На "Северном потоке" повреждены сразу три нитки газопровода

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

На газопроводах СП-1 и СП-2 зафиксированы в общей сложности три утечки

На "Северном потоке" повреждены сразу три нитки газопровода

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на понедельник в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления.

Об этом сообщили немецкие медиа со ссылкой на агентство DPA.

Отмечается, что в трубе А была обнаружена потеря давления, о чем немедленно были проинформированы ответственные военно-морские органы власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, сообщил представитель оператора газопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек. Пока неизвестно, что стало причиной падения давления.

Лиссек заявил агентству, что "где-то должна быть дыра, только никто не знает, где". Не исключено, что газ проникает в прибрежную зону.

Читайте такжеСМИ: Газпром сжигает газ вместо поставок в страны ЕС
Расследовать причины падения давления Nord Stream 2 AG очень сложно: действуют санкции, работников почти нет, а средства компании заморожены.
Следом за поломкой российского газопровода Северный поток-2, на обеих нитках Северного потока-1 упало давление газа.

"Диспетчеры центра управления Северного потока-1 зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — говорится в сообщении.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Напомним, газопровод Северный поток-2, который так и не был введен в эксплуатацию, разгерметизировался в исключительной экономической зоне Дании 26 сентября, заявила Nord Stream 2 AG.

В то же время, газопровод Северный поток-1 после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Оlegуurсhak (Хмельницький)
27.09.2022 в 18:32
Так им всем и надо!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде