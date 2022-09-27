В трубе Северного потока-2 внезапно упало давление: "Где-то должна быть дыра"
В Германии начали говорить о диверсии
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В ночь на понедельник в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления.
Об этом сообщили немецкие медиа со ссылкой на агентство DPA.
Отмечается, что в трубе А была обнаружена потеря давления, о чем немедленно были проинформированы ответственные военно-морские органы власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, сообщил представитель оператора газопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек. Пока неизвестно, что стало причиной падения давления.
Лиссек заявил агентству, что "где-то должна быть дыра, только никто не знает, где". Не исключено, что газ проникает в прибрежную зону.
Расследовать причины падения давления Nord Stream 2 AG очень сложно: действуют санкции, сотрудников почти нет, а средства компании заморожены.
По словам Лиссека, в Любмине на месте выхода трубопровода в Германии нет персонала Nord Stream 2 AG.
Министерство экономики объявило в Берлине, что причины и точные факты инцидента еще не ясны. "Сейчас мы связываемся с соответствующей властью, чтобы прояснить этот вопрос", - сказала пресс-секретарь.
Двойная нить газопровода "Северный поток-2" протяженностью 1230 км проходит из России через Балтийское море в Германию.
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