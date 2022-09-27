  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Медведев считает, что Запад не будет реагировать в случае ядерного удара РФ по Украине
В тренде

Медведев считает, что Запад не будет реагировать в случае ядерного удара РФ по Украине

Общие новости
(2 голосов)

Видимо, не опохмелился

Медведев считает, что Запад не будет реагировать в случае ядерного удара РФ по Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут прямых ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности.

Об этом он написал в Telegram.

Читайте такжеА как же Ихтамнет? На россии установили мемориальную доску снайперу, уничтоженному на Донбассе в 2014-м

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины".

При этом, Медведев убежден, что "погибать в ядерном апокалипсисе" страны НАТО не собираются, а потому - "проглотят использование любого оружия" Россией.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде