ЧП на "Северных потоках": в Европе не исключают возможную диверсию

Обе нитки главного российского газопровода в Европу "Северный поток" дали течь сразу в трех местах . Власти европейских стран подозревают диверсию на неработающих, но заполненных газом подводных газопроводах, которые стали главным орудием энергетической войны Кремля против ЕС.

Авария случилась на фоне эскалации российской агрессии против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря. Одновременно норвежские власти предупредили о возможных диверсиях на морских нефтегазодобывающих платформах.

Об утечках газа из двух ниток "Северного потока" в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом - и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.

"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, открывая во вторник новый газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Данию.

Датская премьер-министр Метте Фредериксен высказалась в том же духе, но осторожнее.

"Ситуация чрезвычайно необычная. Целых три утечки, причем на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому очень трудно представить себе, что это совпадение", - сказала она.

Шведские и датские сейсмологи в понедельник зафиксировали мощные подводные взрывы в районах, где случилась утечка из "Северного потока", сообщило шведское общественное телевидение SVT.