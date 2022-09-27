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ЧП на "Северных потоках": в Европе не исключают возможную диверсию

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А сейсмологи в понедельник зафиксировали мощные подводные взрывы

ЧП на "Северных потоках": в Европе не исключают возможную диверсию

фото из свободных источников

Новина українською

Обе нитки главного российского газопровода в Европу "Северный поток" дали течь сразу в трех местах. Власти европейских стран подозревают диверсию на неработающих, но заполненных газом подводных газопроводах, которые стали главным орудием энергетической войны Кремля против ЕС.

Авария случилась на фоне эскалации российской агрессии против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря. Одновременно норвежские власти предупредили о возможных диверсиях на морских нефтегазодобывающих платформах.

Об утечках газа из двух ниток "Северного потока" в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом - и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.

"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, открывая во вторник новый газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Данию.

Датская премьер-министр Метте Фредериксен высказалась в том же духе, но осторожнее.

"Ситуация чрезвычайно необычная. Целых три утечки, причем на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому очень трудно представить себе, что это совпадение", - сказала она.

Шведские и датские сейсмологи в понедельник зафиксировали мощные подводные взрывы в районах, где случилась утечка из "Северного потока", сообщило шведское общественное телевидение SVT.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BBC

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