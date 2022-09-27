ЧП на "Северных потоках": в Европе не исключают возможную диверсию
А сейсмологи в понедельник зафиксировали мощные подводные взрывы
фото из свободных источников
Обе нитки главного российского газопровода в Европу "Северный поток"
Авария случилась на фоне эскалации российской агрессии против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря. Одновременно норвежские власти предупредили о возможных диверсиях на морских нефтегазодобывающих платформах.
Об утечках газа из двух ниток "Северного потока" в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом - и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.
"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, открывая во вторник новый газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Данию.
Датская премьер-министр Метте Фредериксен высказалась в том же духе, но осторожнее.
"Ситуация чрезвычайно необычная. Целых три утечки, причем на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому очень трудно представить себе, что это совпадение", - сказала она.
Шведские и датские сейсмологи в понедельник зафиксировали мощные подводные взрывы в районах, где случилась утечка из "Северного потока", сообщило шведское общественное телевидение SVT.
Популярное сейчас
- Украина U21 - Словакия U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- ВСУ на Харьковщине взяли в плен первого ЧМОбика: Служу три дня - ВИДЕО
- Украина U21 – Словакия U21. Анонс и прогноз на плей-офф за выход на Евро-2023
- ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО