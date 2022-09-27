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Данилов: Украина не против переговоров с РФ по контрибуциям и репарациям

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Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме

Данилов: Украина не против переговоров с РФ по контрибуциям и репарациям

Фото: Getty Images

Новина українською

Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены согласно планам и графикам.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы.

Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам" , – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сохраняет готовность к переговорам с Украиной.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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