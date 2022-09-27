Данилов: Украина не против переговоров с РФ по контрибуциям и репарациям
Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме
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Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены согласно планам и графикам.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы.
Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам" , – говорится в сообщении.
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сохраняет готовность к переговорам с Украиной.
Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 27, 2022
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