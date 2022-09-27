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Пятов стал амбассадором национальной сборной Украины

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Андрей вернулся в сборную в новом качестве

Пятов стал амбассадором национальной сборной Украины

uaf.ua

Новина українською

Один из рекордсменов национальной сборной Украины по количеству проведенных матчей, 38-летний вратарь Андрей Пятов возвращается в главную команду страны в качестве амбассадора.

Теперь Андрей будет выполнять функции посла национальной сборной, популяризируя ее среди болельщиков.

В частности, Андрей Пятов посетил решающее противостояние украинской команды со сборной Шотландии, которое состоится сегодня в польском Кракове и в котором будет решаться судьба первого места в группе B1 и путевки в дивизион А Лиги наций.

  • Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Я буду вашим величайшим болельщиком", — сказал многолетний капитан сборной после того, как в июне этого года сыграл против Армении (3:0) в Лиге наций свой заключительный матч.

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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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