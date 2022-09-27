Пятов стал амбассадором национальной сборной Украины
Андрей вернулся в сборную в новом качестве
uaf.ua
Один из рекордсменов национальной
Теперь Андрей будет выполнять функции посла национальной сборной, популяризируя ее среди болельщиков.
В частности, Андрей Пятов посетил решающее противостояние украинской команды со сборной Шотландии, которое состоится сегодня в польском Кракове и в котором будет решаться судьба первого места в группе B1 и путевки в дивизион А Лиги наций.
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"Я буду вашим величайшим болельщиком", — сказал многолетний капитан сборной после того, как в июне этого года сыграл против Армении (3:0) в Лиге наций свой заключительный матч.
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