Пятов стал амбассадором национальной сборной Украины

Один из рекордсменов национальной сборной Украины по количеству проведенных матчей, 38-летний вратарь Андрей Пятов возвращается в главную команду страны в качестве амбассадора.

Теперь Андрей будет выполнять функции посла национальной сборной, популяризируя ее среди болельщиков.

В частности, Андрей Пятов посетил решающее противостояние украинской команды со сборной Шотландии, которое состоится сегодня в польском Кракове и в котором будет решаться судьба первого места в группе B1 и путевки в дивизион А Лиги наций.

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"Я буду вашим величайшим болельщиком", — сказал многолетний капитан сборной после того, как в июне этого года сыграл против Армении (3:0) в Лиге наций свой заключительный матч.