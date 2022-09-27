Россияне нанесли удары по Харькову: поврежден инфраструктурный объект
Оккупанты продолжают бомбить Харьков
Терехов Телеграм-канал
Вечером, 27 сентября, оккупанты обстреляли Харьков.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Обращаемся к жителям: не игнорируйте сигналы тревоги!" – написал он.
Позже Синегубов уточнил: "На местах работают все профильные службы. В настоящее время пострадавших нет. Информация уточняется. Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112" .
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о четырех прилетах.
"Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света.
Информация о пострадавших уточняется. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома харьковчан", - написал он.
Позже Терехов добавил, что был еще один прилет.
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