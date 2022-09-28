ВСУ на юге сбили российский истребитель и ликвидировали более полусотни оккупантов
Итоги суток в регионе
Генштаб ВСУ
Украинские защитники в течение вторника, 27 сентября, ликвидировали по меньшей мере 58 российских оккупантов на южном направлении. По вражеским позициям было нанесено более двух с половиной сотни ударов. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".
Наша авиация в течение суток 5 раз ударила по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, поразив контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.
В течение суток украинская армия уничтожила: 58 орков; 1 штурмовик Су-25; 1 беспилотник типа "Орлан-10"; 1 танк; 7 единиц автомобильной техники. Остальные потери врага еще уточняются. Ситуация на южных рубежах остается напряженной и динамичной, однако под контролем украинской армии. Враг пытается подтягивать резервы с крымского направления.
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