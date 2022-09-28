ISW: ВСУ окружают Лиман на Донбассе – продолжаются ожесточенные бои

Украина взяла под контроль несколько сел на северо-западе и севере города. И близка к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения врага, об этом сообщают эксперты Института изучения войны ISW.

Украинские разведывательные и диверсионные группы уже отмечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана. ВСУ закрепились на восточном берегу реки Оскол, о чем свидетельствуют официальные данные об освобождении Купянска-Узлового. Силы обороны имеют успехи также у Лимана Донецкой области.

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Эксперты также обратили внимание, что местные чиновники заявили, что могут свободно передвигаться между Лозовым и Рубцами, что указывает на то, что украинские силы захватили некоторые позиции северо-западнее Лимана. Кроме того, оккупанты пожаловались, что огонь украинской артиллерии успешно блокирует последний логистический путь российских войск на Лиман, пролегающий через Сватово-Макеевку-Терны.

Также источник отмечает, что российское командование сразу бросает мобилизованных резервистов на передовую в Херсон и Донбасс, однако новой и актуальной эта информация не является.