ISW: ВСУ окружают Лиман на Донбассе – продолжаются ожесточенные бои
Котел?
Генштаб ВСУ
Украина взяла под контроль несколько сел на северо-западе и севере города. И близка к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения врага, об этом сообщают эксперты Института изучения войны ISW.
Украинские разведывательные и диверсионные группы уже отмечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана. ВСУ закрепились на восточном берегу реки Оскол, о чем свидетельствуют официальные данные об освобождении Купянска-Узлового. Силы обороны имеют успехи также у Лимана Донецкой области.
Эксперты также обратили внимание, что местные чиновники заявили, что могут свободно передвигаться между Лозовым и Рубцами, что указывает на то, что украинские силы захватили некоторые позиции северо-западнее Лимана. Кроме того, оккупанты пожаловались, что огонь украинской артиллерии успешно блокирует последний логистический путь российских войск на Лиман, пролегающий через Сватово-Макеевку-Терны.
Также источник отмечает, что российское командование сразу бросает мобилизованных резервистов на передовую в Херсон и Донбасс, однако новой и актуальной эта информация не является.
Популярное сейчас
- Взрослая сборная Украины огорчила, зато молодежная порадовала. Главные новости за 27 сентября
- Матч против Шотландии стал последним в контракте Петракова со сборной Украины. Опрос, что дальше?
- Украина - Шотландия 0:0. Вне элиты
- Снова более полутысячи убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет