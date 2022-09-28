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россияне ударили по исторической памятке в Запорожской области, школе на Донетчине, Никополю и Николаеву

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россияне ударили по исторической памятке в Запорожской области, школе на Донетчине, Никополю и Николаеву

Кириленко Фейсбук

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россияне всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. По Никополю ударили трижды. В городе изуродовано более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач. Вражеские снаряды оставили без света почти 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов. В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция. Повсюду обошлось без пострадавших. Сегодня, 28 сентября, ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам, предварительно зенитно-ракетным системам С-300. Был нанесен удар по промышленной зоне. Предварительно без жертв и пострадавших. Кроме этого, сегодня, 28 сентября, в 07:22 обстрелам подверглась станция Березнеговатое. Пострадавших и разрушений нет. В Донецкой области оккупанты обстреляли школу, где скрывались люди. Утром 28 сентября в Николаевке Донецкой области российские войска обстреляли школу, где в укрытии были гражданские. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Обстрел произошел примерно в 05:00. Предварительно использовали ракету из С-300. В укратии, которое было обустроено для гражданских, на момент обстрела находились 12 человек, в том числе двое детей и один человек с инвалидностью. Однако укрытие выдержало, и находившиеся там люди не пострадали. Также рашисты ударили по центру Гуляйполя Запорожской области. Глава ОВА Александр Старух сообщил, что утром оккупанты обстреляли центр города тремя ракетами С-300, уничтожив здание, имеющее статус исторического памятника, а также повредили дорогу.

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В статье: война с Россией
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