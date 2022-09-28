Генеральный штаб показал момент уничтожения российского Су-25
"Горить-палає техніка ворожа"
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские военные показали видео уничтожения российского самолета СУ-25 в Донецкой области. На кадрах видно, как воины подразделений противовоздушной обороны 93 бригады "Холодный Яр" произвели точный выстрел, после чего подтвердили падение воздушного объекта.
Видео и фрагмент разговора орков опубликованы в Facebook Генерального штаба ВСУ. Потери россияне понесли несколько дней назад. Отметим, что ориентировочная стоимость Су-25 составляет около 11 млн. долларов.
"Два подтвержденных недавних сбития российских самолетов СУ-25 воинами подразделений противовоздушной обороны 93 бригады Холодный Яр в Донецкой области. Падение на временно оккупированную территорию подтвердили визуально, а также в перехватах разговоров российских оккупантов. Вашему вниманию – видео одного из эпизодов, разговоры захватчиков, а также фото дымящего самолета, снятые камерой беспилотника".
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