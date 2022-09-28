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Генеральный штаб показал момент уничтожения российского Су-25

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"Горить-палає техніка ворожа"

Генеральный штаб показал момент уничтожения российского Су-25

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские военные показали видео уничтожения российского самолета СУ-25 в Донецкой области. На кадрах видно, как воины подразделений противовоздушной обороны 93 бригады "Холодный Яр" произвели точный выстрел, после чего подтвердили падение воздушного объекта.

Видео и фрагмент разговора орков опубликованы в Facebook Генерального штаба ВСУ. Потери россияне понесли несколько дней назад. Отметим, что ориентировочная стоимость Су-25 составляет около 11 млн. долларов.

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"Два подтвержденных недавних сбития российских самолетов СУ-25 воинами подразделений противовоздушной обороны 93 бригады Холодный Яр в Донецкой области. Падение на временно оккупированную территорию подтвердили визуально, а также в перехватах разговоров российских оккупантов. Вашему вниманию – видео одного из эпизодов, разговоры захватчиков, а также фото дымящего самолета, снятые камерой беспилотника".

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В статье: война с Россией Су-25
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