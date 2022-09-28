Генеральный штаб показал момент уничтожения российского Су-25

Украинские военные показали видео уничтожения российского самолета СУ-25 в Донецкой области. На кадрах видно, как воины подразделений противовоздушной обороны 93 бригады "Холодный Яр" произвели точный выстрел, после чего подтвердили падение воздушного объекта.

Видео и фрагмент разговора орков опубликованы в Facebook Генерального штаба ВСУ. Потери россияне понесли несколько дней назад. Отметим, что ориентировочная стоимость Су-25 составляет около 11 млн. долларов.