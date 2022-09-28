Палкин: Когда ФИФА разрешила россии провести ЧМ-2018, путин решил, что его действия нормальны
Гендиректор "Шахтера" считает, что европейские организации недостаточно отреагировали на аннексию Крыма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин считает ошибкой решение провести чемпионат мира 2018 года в россии.
"Все должны были обратить внимание на происходящее и все молчали. Вы видите, что произошло дальше, и становится понятно, что 2018 год был большой ошибкой. путин делал все это в Крыму и ожидал реакции европейских организаций, но большой реакции не последовало.
Это одна из причин случившегося 24 февраля, когда произошло вторжение в Украину. Это связанные истории. Если бы в 2014 году была сильная реакция со стороны всего Европейского Союза, таких организаций как ФИФА со всего мира, возможно, эта война никогда бы не произошла
Но я говорю вам на 100 процентов, когда ФИФА разрешила россии провести чемпионат мира в 2018 году, путин поверил и решил, что его действия нормальны, что он может предпринимать дальнейшие шаги", - сказал Палкин в интервью The Athletic.
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