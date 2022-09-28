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Палкин: Когда ФИФА разрешила россии провести ЧМ-2018, путин решил, что его действия нормальны

Общие новости
(1 голосов)

Гендиректор "Шахтера" считает, что европейские организации недостаточно отреагировали на аннексию Крыма

Палкин: Когда ФИФА разрешила россии провести ЧМ-2018, путин решил, что его действия нормальны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин считает ошибкой решение провести чемпионат мира 2018 года в россии.

"Все должны были обратить внимание на происходящее и все молчали. Вы видите, что произошло дальше, и становится понятно, что 2018 год был большой ошибкой. путин делал все это в Крыму и ожидал реакции европейских организаций, но большой реакции не последовало.

Это одна из причин случившегося 24 февраля, когда произошло вторжение в Украину. Это связанные истории. Если бы в 2014 году была сильная реакция со стороны всего Европейского Союза, таких организаций как ФИФА со всего мира, возможно, эта война никогда бы не произошла

Но я говорю вам на 100 процентов, когда ФИФА разрешила россии провести чемпионат мира в 2018 году, путин поверил и решил, что его действия нормальны, что он может предпринимать дальнейшие шаги", - сказал Палкин в интервью The Athletic.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (2)
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Caballero (DC)
28.09.2022 в 12:32
Коли Палкін в 2014-му заборонив футболістам Шахтаря одягнути футболки "Солідарні з армією", пуйло зрозуміло, що його чекають на Донбасі.
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WuTаng (Київ)
28.09.2022 в 12:55
А ще пуйло напава тому що Зеля заговорив про ядерку. Класно в тебе риторика. В усьому ми самі виноваті, спровокували пуйла, а він білий і пухнастий
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