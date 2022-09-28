В США призывают своих граждан немедленно покинуть рф
А что случилось?
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Посольство США в россии призывает своих граждан немедленно покинуть пределы рф. Дипломатическое представительство Соединенных Штатов напоминает, что 21 сентября российское правительство приступило к мобилизации своих граждан в вооруженные силы и могут запретить доступ к американскому консульству, предотвратить выезд за пределы россии и призвать на службу граждан США с двойным гражданством.
Граждане США не должны ехать в россию, а проживающие там или путешествующие по стране должны немедленно уехать из рф. Также в американском посольстве напоминают, что мирные собрания и свобода выражения мнения не гарантируются в россии, призывают избегать политических и социальных протестов и не фотографировать сотрудников служб безопасности.
Отметим, США стала не первой страной, призывающей своих граждан как можно быстрее покинуть россию. Ранее призвали покинуть рф власти Болгарии, Польши и Эстонии.
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