Палкин: Если бы россию исключили из ФИФА, то это помогло бы Украине
В "Шахтере" снова раскритиковали ФИФА
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью The Athletic заявил, что ФИФА следовало бы исключить российский футбольный союз из организации.
"Я не знаю, что еще нужно сделать россии, чтобы ФИФА отреагировала должным образом. Весь мир должен сказать ФИФА: "Ребята, давайте что-нибудь изменим".
ФИФА действует почти как монополия. Вы не найдете ни одного человека, который за что-то отвечает. Вы не можете найти человека, который мог бы вам ответить. Мы не можем найти человека, который мог бы сесть с нами за стол и сказать: "Хорошо, у вас есть проблемы, давайте сядем вместе, решим это и это". Такая глобальная организация должна действовать не так.
Отстранение россии от чемпионата мира по футболу – это временный акт. Но если бы они, например, исключили россию из ФИФА, то это было бы решение, которое действительно помогло бы Украине. Это потому, что нам нужно воевать по всем направлениям, а не только солдатам на поле боя. Это было решение, которого мы ожидали от ФИФА. Но, как известно, решения нет", – сказал Палкин.
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