"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание

В Санкт-Петербурге на могиле родителей Путина активисты оставили "обращение", стилизованное под запись в школьном дневнике. В нем говорится, что их сын ужасно ведет себя - дерется с соседями и угрожает взорвать школу.

Послание усопшим родителям диктатора Путина оставили на Сарафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – говорится в послании.