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"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание

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Записку на могиле родителей Путина оставили утром 27 сентября

"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание

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В Санкт-Петербурге на могиле родителей Путина активисты оставили "обращение", стилизованное под запись в школьном дневнике. В нем говорится, что их сын ужасно ведет себя - дерется с соседями и угрожает взорвать школу.

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Послание усопшим родителям диктатора Путина оставили на Сарафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – говорится в послании.

"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание - изображение 1"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание - изображение 2
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В статье: Владимир Путин война с Россией
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