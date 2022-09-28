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Литва передаст Украине зимнюю форму для 25 тысяч военных

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(2 голосов)

Литва продолжает помогать

Литва передаст Украине зимнюю форму для 25 тысяч военных

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Литва намерена передать Украине зимнюю форму на 2 млн евро. Так, обмундированием будут обеспечены около 25 тысяч военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Delfi.

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал он.

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Анушаускас сообщил, что Литва уже передала ВСУ вооружения и другу военную технику на 209 млн евро.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Sins (Кропивницкий)
28.09.2022 в 17:50
БРАТИ!!!
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