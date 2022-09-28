Литва передаст Украине зимнюю форму для 25 тысяч военных
Литва продолжает помогать
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
Литва намерена передать Украине зимнюю форму на 2 млн евро. Так, обмундированием будут обеспечены около 25 тысяч военных.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Delfi.
"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал он.
Анушаускас сообщил, что Литва уже передала ВСУ вооружения и другу военную технику на 209 млн евро.
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Комментарии (1)
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Sins (Кропивницкий)
28.09.2022 в 17:50
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