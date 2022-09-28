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Россияне уже выпустила по югу Украины 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты

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Об этом заявляет ОК Південь

Россияне уже выпустила по югу Украины 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты

фото из соцсетей

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Начиная с 10 сентября, российские войска выпустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Интерфакс-Украина.

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. Только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", – отметила она.

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В статье: война с Россией
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