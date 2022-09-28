Россияне уже выпустила по югу Украины 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты
Об этом заявляет ОК Південь
фото из соцсетей
Начиная с 10 сентября, российские войска выпустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе.
Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Интерфакс-Украина.
"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. Только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", – отметила она.
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