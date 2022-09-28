Повальная мобилизация в россии, бои на Донбассе - сводка Генштаба за 28 сентября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 28 сентября.

Идут двести семнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и содержания временно захваченных территорий, ведет оборонные действия на занятых рубежах, а также пытается не допускать активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За текущие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали более 8 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково;

на Краматорском направлении – Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное;

на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опросное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка;

на Новопавловском направлении – Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное и Времовка;

на Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения, в том числе и Никополь. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил по данному направлению до 40 вылетов БпЛА.

В российской федерации и временно оккупированных россией частях областей Украины продолжаются мероприятия так называемой частичной мобилизации. В отдаленных населенных пунктах русской федерации мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта. Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой принудительной мобилизации.

Неготовность реализации мер мобилизации отмечена на сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Так, вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты.

Сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу российской федерации, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.