Буданов: Украина и рф ведут переговоры по обмену "всех на всех"
Работа в этом направлении продолжается
фото из соцсетей
Украина продолжает работать над обменом пленных.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену "всех на всех".
"Также продолжается работа по отдельным обменам. Это длительный и изнурительный процесс. К примеру, обмен 21 сентября, во время которого были освобождены 215 защитников, готовился более двух месяцев", - говорится в сообщении.
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