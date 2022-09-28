  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым
В тренде

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Прогнозы Ходжеса часто сбываются

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший командующий армии США в Европе, генерал Бен Ходжес прогнозирует, что к середине следующего года Вооруженные силы зайдут в оккупированный Крым.

Об этом Ходжес заявил изданию LRT.

"Надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", - сказал Ходжес.

Читайте такжеNYT: ВСУ удивили Запад своим мастерством в войне с россией

Он также отметил, что объявленная президентом России мобилизация свидетельствует о том, что Владимир Путин находится в отчаянии. Генерал считает, что это не даст ожидаемых результатов в ближайшее время, поскольку нужно время, чтобы подготовить набранных в армию граждан.

Кроме того, Ходжес сомневается, что россиянам удастся мобилизовать 300 тысяч мужчин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде