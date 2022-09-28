Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым
Прогнозы Ходжеса часто сбываются
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший командующий армии США в Европе, генерал Бен Ходжес прогнозирует, что к середине следующего года Вооруженные силы зайдут в оккупированный Крым.
Об этом Ходжес заявил изданию LRT.
"Надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", - сказал Ходжес.
Он также отметил, что объявленная президентом России мобилизация свидетельствует о том, что Владимир Путин находится в отчаянии. Генерал считает, что это не даст ожидаемых результатов в ближайшее время, поскольку нужно время, чтобы подготовить набранных в армию граждан.
Кроме того, Ходжес сомневается, что россиянам удастся мобилизовать 300 тысяч мужчин.
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