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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

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Оккупанты продолжают бомбить Кривой Рог

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

krivbass.city

Новина українською

В среду, 28 сентября, российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.

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При этом более детальной информации о пострадавших или разрушениях официальные источники пока не раскрывали.

При этом, как отмечают СМИ, над Днепром отработали ПВО.

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В статье: война с Россией
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