Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Оккупанты продолжают бомбить Кривой Рог
krivbass.city
В среду, 28 сентября, российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
"Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.
При этом более детальной информации о пострадавших или разрушениях официальные источники пока не раскрывали.
При этом, как отмечают СМИ, над Днепром отработали ПВО.
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