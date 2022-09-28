У Зеленского говорят, что Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины
Это будет конец Российской Федерации
Офис президента
Президент России Владимир Путин точно не применит против Украины стратегическое ядерное оружие. В случае использования тактического оружия РФ окажется в изоляции от цивилизованного мира.
Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов "Настоящему времени".
"Стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации", - сказал он.
Данилов отметил, что в случае применения тактического оружие сразу же начнется изоляция страны-агрессора от цивилизованного мира. По его словами, будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и Китай.
Популярное сейчас
- Не опять, а снова. Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании
- Красивый финал Лиги наций. ВИДЕО безумного гола словенца Шешко в ворота Швеции
- Генеральный штаб показал момент уничтожения российского Су-25
- Залужный: Наша победа над россией не будет финалом
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО