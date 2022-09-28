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ПВО ВСУ сбили пять ракет, которые россияне выпустили по Украине

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Вечером 28 сентября отработали силы ПВО

ПВО ВСУ сбили пять ракет, которые россияне выпустили по Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские силы ПВО сбили пять российских ракет, запущенных в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает главА Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram и Воздушное командование "Восток".

"Сегодня ПВО обезвредило ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты", - написал Старух.

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Военные отмечают, что оккупанты направили 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

Так, одна ракета была сбита в Запорожской области. В Днепропетровской области одна ракета была уничтожена в Криворожском районе и ещ две - в районе населенного пункта Синельниково.

Напомним, вчера россияне выпустили десять ракет по Запорожью. Они попали по объектам инфраструктуры областного центра и повредили линию электропередач.

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В статье: война с Россией
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