ПВО ВСУ сбили пять ракет, которые россияне выпустили по Украине
Вечером 28 сентября отработали силы ПВО
фото из свободных источников
Украинские силы ПВО сбили пять российских ракет, запущенных в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает главА Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram и Воздушное командование "Восток".
"Сегодня ПВО обезвредило ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты", - написал Старух.
Военные отмечают, что оккупанты направили 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.
Так, одна ракета была сбита в Запорожской области. В Днепропетровской области одна ракета была уничтожена в Криворожском районе и ещ две - в районе населенного пункта Синельниково.
Напомним, вчера россияне выпустили десять ракет по Запорожью. Они попали по объектам инфраструктуры областного центра и повредили линию электропередач.
Популярное сейчас
- "Какая-то нестыковка". Полуфиналист Евро-2008 в составе сборной рф получил повестку в военкомат
- Диего оставил духи, поэтому пахнул я идеально: как Барселона пригласила долговязого шотландца менять Марадону
- 90 голов за сборную. Лионель Месси вошел в ТОП-3 по количеству голов в международных матчах
- Залужный: Наша победа над россией не будет финалом
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО