Россиян на границе с Грузией встречают протестующие с украинскими флагами

На границе с Грузией россиян, сбежавших из РФ от мобилизации, встречают с украинскими флагами и антивоенными плакатами.

Об этом сообщает The Guardian.

"Россиян, которым удается выехать из страны, на границе с Грузией встречают антивоенные протестующие с украинскими флагами и плакатами", – говорится в сообщении.

Ранее редактор новостей ITV Эмма Берроуз, которая была на границе, опубликовала в твиттере изображения с людьми, которые держат в руках баннеры, на одном из которых написано: "В опросах большинство из вас поддерживает войну. А зачем же вы убегаете от нее?".

На другом баннере, который держит девушка, написано: "Диктаторы делают то, что хочет большинство народа. А промытые мозги – результат бездействия самих россиян". В своей публикации редактор отметила, что возле грузинской границы с Россией протестующие поют гимн Украины и "троллят" россиян, выезжающих из своей страны.

Напомним, вчера грузинское оппозиционное движение "Дроа" анонсировало проведение акции протеста возле российско-грузинской границы из-за увеличения потока бегущих из России россиян из-за мобилизации. По словам организаторов акции, беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан увеличивает риски для национальной безопасности и экономики, к тому же страна не готова справляться с таким потоком российских мигрантов. Кроме того, организаторы отметили, что на фоне подтвержденного сотрудничества ФСБ России и Службы государственной безопасности Грузии невозможно установить, кто пересекает границу.

Near the Georgia border crossing into Russia, protesters are playing the Ukrainian national anthem and trolling the Russians who are leaving.



‘In surveys, most of you support the war. So why now are you leaving?’ reads the sign carried by the man draped in the Ukraine flag. pic.twitter.com/909lrQeFxx