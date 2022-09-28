Россиян на границе с Грузией встречают протестующие с украинскими флагами

На границе с Грузией россиян, сбежавших из РФ от мобилизации, встречают с украинскими флагами и антивоенными плакатами.

Об этом сообщает The Guardian.

"Россиян, которым удается выехать из страны, на границе с Грузией встречают антивоенные протестующие с украинскими флагами и плакатами", – говорится в сообщении.

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Ранее редактор новостей ITV Эмма Берроуз, которая была на границе, опубликовала в твиттере изображения с людьми, которые держат в руках баннеры, на одном из которых написано: "В опросах большинство из вас поддерживает войну. А зачем же вы убегаете от нее?".

На другом баннере, который держит девушка, написано: "Диктаторы делают то, что хочет большинство народа. А промытые мозги – результат бездействия самих россиян". В своей публикации редактор отметила, что возле грузинской границы с Россией протестующие поют гимн Украины и "троллят" россиян, выезжающих из своей страны.

Напомним, вчера грузинское оппозиционное движение "Дроа" анонсировало проведение акции протеста возле российско-грузинской границы из-за увеличения потока бегущих из России россиян из-за мобилизации. По словам организаторов акции, беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан увеличивает риски для национальной безопасности и экономики, к тому же страна не готова справляться с таким потоком российских мигрантов. Кроме того, организаторы отметили, что на фоне подтвержденного сотрудничества ФСБ России и Службы государственной безопасности Грузии невозможно установить, кто пересекает границу.