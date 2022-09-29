Есть погибшие. Ночью россияне обстреляли Днепр, Кривой Рог, Николаев, Запорожье и Никополь

россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам. Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажек. "Побит" рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Неспокойной выдалась ночь и на Никопольщине. россияне обстреляли район из "Градов" и важной артиллерии. В Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской громаде изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили, без пострадавших. В Кривом Роге в результате вчерашней ракетной атаки жертв нет.

Остатки ракеты (см. фото), которой сегодня ночью атаковали Николаев. Специалисты обследуют место обстрела. Пострадали гражданские объекты, как сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич. Ночью, 29 сентября, около 02:33, Николаев потерпел удар, предварительно ракетой типа С-300. Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и учебное учреждение. Пострадавших нет, добавил глава ОВА Виталий Ким.

В Запорожье этой ночью раздалось около восьми взрывов. Предполагается, что оккупанты ударили из зенитно-ракетных комплексов С-300, которые, прежде всего, предназначены для защиты воздушного пространства.