Легенда украинского футбола. Сегодня День рождения у Андрея Шевченко

Андрей Николаевич Шевченко родился 29 сентября 1976 года – лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов). Сегодня ему исполняется 46 лет. С 2016 года по август 2021-го – наставник национальной команды нашей страны. С ноября 2021-го по январь 2022-го возглавлял итальянский "Дженоа".

Шевченко – обладатель Золотого мяча 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром ЛЧ и Серии А. Второй бомбардир в истории "Милана", лучший голеадор в истории миланского дерби. Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

В составе киевского "Динамо" становился чемпионом Украины (5 раз), обладателем Кубка (3) и Суперкубка (2011). В "Милане" выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В рамках своей карьеры в "Челси" Шевченко завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги.

Стоит добавить, что сегодня также празднует День рождения Сильвио Берлускони, который с 1968 по 2016 годы был владельцем "Милана". Ему сегодня исполняется 86 лет (на 40 лет старше Шевченко).