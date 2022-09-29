Легенда украинского футбола. Сегодня День рождения у Андрея Шевченко
И экс-владельца "Милана"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Николаевич Шевченко родился 29 сентября 1976 года – лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов). Сегодня ему исполняется 46 лет. С 2016 года по август 2021-го – наставник национальной команды нашей страны. С ноября 2021-го по январь 2022-го возглавлял итальянский "Дженоа".
Шевченко – обладатель Золотого мяча 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром ЛЧ и Серии А. Второй бомбардир в истории "Милана", лучший голеадор в истории миланского дерби. Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.
В составе киевского "Динамо" становился чемпионом Украины (5 раз), обладателем Кубка (3) и Суперкубка (2011). В "Милане" выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В рамках своей карьеры в "Челси" Шевченко завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги.
Стоит добавить, что сегодня также празднует День рождения Сильвио Берлускони, который с 1968 по 2016 годы был владельцем "Милана". Ему сегодня исполняется 86 лет (на 40 лет старше Шевченко).
Популярное сейчас
- Резников: Украинцы больше никогда не сдадутся
- Россиян на границе с Грузией встречают протестующие с украинскими флагами
- Один за другим. Бывший хавбек Челси Рамирес объявил о завершении карьеры
- Снова более полутысячи убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Новости по теме
- 10:15 Украинские Экс-глава Милана рассказал, что Перес предлагал 55 млн евро за Шевченко
- 09:51 Зарубежные Автобус и Шпорс в его колеса. В провале каденции Андрея Шевченко в Дженоа виноваты все
- 06:47 Прогнозы на футбол Шахматы Шевченко и ходячий мертвец Д'Аверса. Дженоа - Сампдория. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.12.2021