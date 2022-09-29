  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Легенда украинского футбола. Сегодня День рождения у Андрея Шевченко
В тренде

Легенда украинского футбола. Сегодня День рождения у Андрея Шевченко

Общие новости
(1 голосов)

И экс-владельца "Милана"

Легенда украинского футбола. Сегодня День рождения у Андрея Шевченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Николаевич Шевченко родился 29 сентября 1976 года – лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов). Сегодня ему исполняется 46 лет. С 2016 года по август 2021-го – наставник национальной команды нашей страны. С ноября 2021-го по январь 2022-го возглавлял итальянский "Дженоа".

Шевченко – обладатель Золотого мяча 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром ЛЧ и Серии А. Второй бомбардир в истории "Милана", лучший голеадор в истории миланского дерби. Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

В составе киевского "Динамо" становился чемпионом Украины (5 раз), обладателем Кубка (3) и Суперкубка (2011). В "Милане" выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В рамках своей карьеры в "Челси" Шевченко завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги.

Стоит добавить, что сегодня также празднует День рождения Сильвио Берлускони, который с 1968 по 2016 годы был владельцем "Милана". Ему сегодня исполняется 86 лет (на 40 лет старше Шевченко).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Сильвио Берлускони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2022 в 10:27
Вітання легенді!
Ответить
0
0
Sisiha (Львов)
29.09.2022 в 09:22
Возраст ещё призывной
Ответить
0
0
Caballero (DC)
29.09.2022 в 09:39
Скажемо чесно - згідно закону громадяни України, які постійно проживають за кордоном мобілізації не підлягають.
Ответить
+1
0
Sisiha (Львов)
29.09.2022 в 10:07
А также дети и родственники депутатов и других уважаемых людей
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде