За сутки на юге ВСУ удачно били по скоплению российских войск, техники и ПВО
Озвучены потери
Ministry of Defence
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую армию на южном направлении. В течение 28 сентября удалось ликвидировать еще не менее 18 российских орков. Об этом говорится в сводке ОК "Юг".
В среду украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также позиций вражеских систем противовоздушной обороны. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 220 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения сил и средств в Чаривному, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и по мосту в Новой Каховке.
В течение 28 сентября ВСУ уничтожили: 2 танка; 3 беспилотника типа "Орлан-10"; 6 единиц другой бронированной и автомобильной техники.
Ночью в Херсонской области украинские силы наносили удары по Антоновскому мосту и складу, на который оккупанты несколько дней свозили БК. Отметим, что 27 сентября на Запорожском направлении, в районе населенного пункта Токмак, Силы обороны уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300.
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