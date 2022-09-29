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Один из главных украинских футбольных талантов. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки

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(2 голосов)

Мастер по смещению с левого фланга в центр

Один из главных украинских футбольных талантов. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Евгений Олегович Коноплянка родился 29 сентября 1989 года в Кировограде. На данный момент выступает за польскую "Краковию".

С 2006-го по 2015-й выступал за "Днепр", за родную команду провел лучшие годы своей профессиональной карьеры, был лидером коллектива. Выигрывал с "Днепром" серебро и бронзу УПЛ, выходил в финал Лиги Европы. Играл за "Севилью" (победа в ЛЕ и финал Кубка Испании), "Шальке" (серебро Бундеслиги) и "Шахтер" (золото и серебро УПЛ).

Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную до 21 года. В национальную команду вызывается с 2010-го.

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В статье: Евгений Коноплянка
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Комментарии (1)
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vladimir3354 (Мукачево)
29.09.2022 в 10:14
Один із головних українських футбольних талантів Який так і не став талантом.
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