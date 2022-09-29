Один из главных украинских футбольных талантов. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки
Мастер по смещению с левого фланга в центр
Фото: dynamo.kiev.ua
Евгений Олегович Коноплянка родился 29 сентября 1989 года в Кировограде. На данный момент выступает за польскую "Краковию".
С 2006-го по 2015-й выступал за "Днепр", за родную команду провел лучшие годы своей профессиональной карьеры, был лидером коллектива. Выигрывал с "Днепром" серебро и бронзу УПЛ, выходил в финал Лиги Европы. Играл за "Севилью" (победа в ЛЕ и финал Кубка Испании), "Шальке" (серебро Бундеслиги) и "Шахтер" (золото и серебро УПЛ).
Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную до 21 года. В национальную команду вызывается с 2010-го.
Популярное сейчас
- Камбэк Месси, истерика Роналду и потенциальные соперники СБУ. Главные новости за 28 сентября
- Один за другим. Бывший хавбек Челси Рамирес объявил о завершении карьеры
- Иранский футбол восстал против диктатуры. Действующие и бывшие игроки требуют больше прав для народа
- Россияне нанесли удары по Харькову: поврежден инфраструктурный объект
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО