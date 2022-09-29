"Испугалась до полусмерти". В Мелитополе взорвали авто "директора департамента образования рф"
Коллаборантка жива
Фото из свободных источников
Утром, 29 сентября, громкий взрыв произошел возле промышленно-экономического колледжа в украинском городе Мелитополь, временно находящегося под оккупацией российских захватчиков.
Позже стало известно, что взорвался красный "Ланос" шапуровой елены, женщина осталась жива. Мэр Мелитополя Иван Федоров предоставил подробности:
"Особа, которая в мирной жизни прославилась многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашла свое "призвание": возглавила оккупационный "департамент образования" и всячески помогала оккупантам насаждать рашистский режим "образования". По данным очевидцев предательница жива, однако испугалась до полусмерти".
По данным СМИ, к взрыву причастны представители украинских сил сопротивления.
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