Утром, 29 сентября, громкий взрыв произошел возле промышленно-экономического колледжа в украинском городе Мелитополь, временно находящегося под оккупацией российских захватчиков.

Позже стало известно, что взорвался красный "Ланос" шапуровой елены, женщина осталась жива. Мэр Мелитополя Иван Федоров предоставил подробности:

"Особа, которая в мирной жизни прославилась многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашла свое "призвание": возглавила оккупационный "департамент образования" и всячески помогала оккупантам насаждать рашистский режим "образования". По данным очевидцев предательница жива, однако испугалась до полусмерти".