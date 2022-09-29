ГУР: В беларуси готовятся принять мобилизованных из российской федерации
Картофельный фюрер и его команда
ГУР
В беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из россии. Они должны пополнить дислоцированные в беларуси подразделения из россии. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5.
Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены вс рб и местным советам.
После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории россии. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.
Также власти рб дали указание правоохранительным органам содействовать представителям вс рб в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.
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