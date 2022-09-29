Министр обороны рассказал, за сколько дней окупился купленный украинцами Народный спутник

Благодаря средствам украинцев, поддержка из космоса уже дает результаты на поле боя. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с волонтером Сергеем Притулой. Среди прочего, они обсудили практические результаты беспрецедентного проекта, реализованного летом.

"Как, пожалуй, все помнят, благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны Украины получили доступ к информации по группировке спутников компании ICEYE. Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость".

"Силы обороны Украины, прежде всего – боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных со спутников ICEYE. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, которые прошли соответствующее обучение. За первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее обнаружили потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников".

"Вместо этого координаты "спрятанного" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками. Но главное – это помогает сохранить жизнь наших воинов, которые бесценны".

"Что следует понимать по преимуществам, которые предоставляют спутники ICEYE? Во-первых, Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR. Это принципиально увеличивает нашу способность обнаруживать и наносить поражение российским оккупантам. Спутники с технологией SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег, для них нет разницы - день или ночь, поэтому враг не скроется, во-вторых, именно наши военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. В настоящее время осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке. В-третьих, сведения поступают от аналитиков к боевым подразделениям очень быстро. российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику".