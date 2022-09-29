Бывший тренер Черноморца предоставил свой дом для беженцев

Переселенка Ирина Стоянова с семьей выехала из-под обстрелов в Николаеве в Одесскую область. Переждав 10 дней в подвале, семья на собственном автомобиле смогла выбраться из города 8 марта. Сейчас она живет в Татарбунарах, в доме украинского футболиста и тренера Леонида Гайдаржи, который отдал свой дом для переселенцев.

Ирина вспоминает: на выезде из Николаева пришлось простоять около трех-четырех часов. Пока они стояли в очереди, постоянно слышали сирену и взрывы. Ирина вместе с семьей ехала к родственникам мужа в Татарбунарах, однако из-за большого количества людей в доме пришлось переехать:

"Тогда в доме жило 15 человек, из которых был десятимесячный младенец, четырехлетний мальчик, подросток 15 лет и родители-пенсионеры. Впоследствии приехала семья старшего брата мужа, где-то из семи человек, из которых тоже был ребенок. Понятно, что в таком количестве в доме было тесно, поэтому мы обратились в сельский совет за помощью с поиском жилья", – рассказала Ирина.

Директор местной школы Светлана Ивановна, двоюродная сестра футболиста Леонида Гайдаржи, предложила жилье, в которое семья Ирины переехала в июле.

"Я решил вместе с семьей, что мы можем отдать переселенцам дом нашей мамы. Он был закрыт, там никто не жил. Поэтому я позвонил своей сестре и сказал, что если найдутся желающие, то пусть она их туда поселит. В доме есть все необходимое для комфортной жизни. Зимой немного там прохладно, потому что отапливаются не все помещения", – рассказал Леонид, в доме которого живет семья Ирины.

По его словам, лично с семьей он не виделся, но периодически общается с Ириной по телефону:

"Бывает, что они хотят что-то изменить в доме, то звонят ко мне, чтобы согласовать. Однако, я надеюсь с ними увидеться и вместе отпраздновать победу".

Леонид не в первый раз принимает к себе переселенцев. Сначала у него жили две сестры с ребенком, который делал первые шаги во дворе владельца. Через два месяца после переехала семья Ирины.

"Мы с женой помогаем от всей души, а не ради рекламы. Вообще мы не афишируем на широкую общественность то, что считаем необходимым в настоящее время. Люди нуждаются – мы помогаем чем можем", – подчеркнул Леонид.

"Местные здесь очень гостеприимны и приветливы, помогают кто чем может. Постоянно делятся с нами своими урожаями из огородов: картофель, огурцы, томаты. Одна соседка для нас испекла домашний душистый хлеб. Нам очень приятно и мы безгранично всем благодарны", – отмечает Ирина. .

Первые дни адаптации еще в первом жилье давались с трудом, рассказывает женщина. Это хоть была и весна, но было холодно. Отопления дома не было, а вещей взяли немного. Однако местные им помогли пережить холода.

По словам Ирины, им здесь нравится, они познакомились с местными. В 10 класс в местную школу-лицей пошел ее сын, которому выдали все необходимые книги:

"Обучают хорошо, отличные учителя по математике и английскому. Я вижу как мой сын понимает предметы, его принимают в коллективе".

И хотя Ирина вместе с семьей живет в отдельном доме, владелец которого разрешил быть там сколько нужно, она планирует вернуться в свое родное жилье в Николаеве после победы:

"Там наши друзья и родственники остались. Свой родной дом – особенный".

Стоит добавить, что 63-летний Леонид Гайдаржи за время игровой карьеры поиграл за "Черноморец", "Кристалл", "Таврию", "Ниву" (Винница), "Металлург" (Запорожье) и "Десну". В качестве тренера работал с такими клубами, как "Кристалл", "Таврия", "Нива" (Винница), "Звезда" (Кировоград), "Десна", "Черноморец", "Заря" и исполнял обязанности и.о в "Жемчужине".