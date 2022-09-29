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Эрдоган хочет провести переговоры с путиным, также он высказался об угрозах рф относительно ядерного оружия

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Эрдоган хочет провести переговоры с путиным, также он высказался об угрозах рф относительно ядерного оружия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен провести очередные переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. По его словам, они будут говорить о завершении войны в Украине.

Президент Турции не надеется сразу получить положительный результат переговоров. В то же время он отметил, что все можно было бы решить дипломатическим путем, если бы Россия не устроила так известные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время Эрдоган прокомментировал угрозы возможного применения ядерного оружия. По его словам, цена использования в войне этого вида вооружения будет катастрофической. Необходимо использовать максимум дипломатические средства, чтобы не доводить конфликт до такого развития событий, подчеркнул турецкий лидер.

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В статье: Владимир Путин война с Россией ядерное оружие Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
cnnturk.com

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