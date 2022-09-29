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Британская разведка: С начала мобилизации из россии сбежало больше россиян, чем общие первоначальные силы вторжения

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Убегают более образованные и богатые

Британская разведка: С начала мобилизации из россии сбежало больше россиян, чем общие первоначальные силы вторжения

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UA-Футбол
Новина українською

Британская разведка в своем очередном отчете докладывает о том, что через семь дней после объявления путиным "частичной мобилизации" произошел значительный отток россиян, стремившихся избежать призыва. Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают размер общих сил вторжения, которые россия выставила в феврале 2022-го года.

Разведчики отмечают, что среди тех, кто пытается уехать из россии, гораздо больше обеспеченных и хорошо образованных людей. Если добавить это к фактору тех резервистов, которых все же мобилизуют – внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение оттока мозгов, скорее всего, будет становиться все более значительным.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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