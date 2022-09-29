Британская разведка: С начала мобилизации из россии сбежало больше россиян, чем общие первоначальные силы вторжения

Британская разведка в своем очередном отчете докладывает о том, что через семь дней после объявления путиным "частичной мобилизации" произошел значительный отток россиян, стремившихся избежать призыва. Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают размер общих сил вторжения, которые россия выставила в феврале 2022-го года.

Разведчики отмечают, что среди тех, кто пытается уехать из россии, гораздо больше обеспеченных и хорошо образованных людей. Если добавить это к фактору тех резервистов, которых все же мобилизуют – внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение оттока мозгов, скорее всего, будет становиться все более значительным.