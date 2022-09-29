Шевченко озвучил главное желание в свой день рождения
Сейчас у украинцев одно общее желание
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 29 сентября, легенда украинского футбола Андрей Шевченко отмечает День рождения. Бывшему тренеру национальной сборной Украины исполнилось 46 лет.
Экс-форвард "Динамо", "Милана" и "Челси" обратился к своей аудитории, озвучив свое пожелание:
"Все, чего я прошу на день рождения – это мир. Мир в Украине – это мое самое большое желание сегодня", — написал Шевченко в своем Instagram.
Напомним, что с первых дней полномасштабной войны Андрей Шевченко активно освещает зверства россиян и гуманитарно поддерживает украинцев. Уже долгое время он является послом платформы United24, глобальной инициативы по поддержке Украины.
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